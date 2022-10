Incassi Usa; l'horror Smile monopolizza il weekend

Il nuovo capitolo dell'horror Smile, come da previsioni, è in testa al box office americano del weekend. Secondo i dati Mojo il film Paramount scritto e diretto da Parker Finn (in sala in contemporanea anche in Italia) ha incassato 22 milioni di dollari. Dopo aver assistito a un bizzarro incidente traumatico che ha coinvolto un paziente, la dottoressa Rose Cotter inizia a vivere eventi spaventosi che non riesce a spiegare: Sosie Bacon è la protagonista del franchise.

Al secondo posto si è piazzato Don't worry darling, il thriller di Olivia Wilde, passato per Venezia 79, con Florence Pugh e Harry Styles: 7,3 milioni di dollari. Subito incollato l'epopea storica black con Viola Davis, The Woman King che ha aggiunto 7 milioni, arrivando a 46 milioni 713mila dollari sul mercato domestico dal 16 settembre. (ANSA).