Ultimo week-end per la rassegna I Grandi festival

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Si chiude con successo di pubblico la rassegna "I GRANDI FESTIVAL (Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio", che ha offerto in dieci giorni, in dodici sale cinematografiche romane e quattro della regione Lazio, una selezione dei film più significativi provenienti dalle più recenti edizioni del festival di Cannes, Locarno e Venezia. L'ultimo fine settimana della manifestazione prevede le proiezioni di quattro opere cinematografiche provenienti direttamente dalla Settimana Internazionale della Critica passate a Venezia: allo Spazio Scena di Roma (zona Trastevere) saranno in programma, sabato 1° ottobre, i film ANHELL69 di Teho Montoya (Ore 19:00), Menzione speciale, premio Serandrei contributo tecnico e Circolo Cinema Verona, e EISMAYER di David Wagner (Ore 21:00), Gran premio IWonderful, mentre domenica 2 ottobre la rassegna si chiuderà con HAVE YOU SEEN THIS WOMAN? di Dušan Zoricï e Matija Glušcˇevicï (Ore 19:00) e BLOOD di Pedro Costa (Ore 21:00). I film saranno introdotti, come d'abitudine, da critici cinematografici del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici (SMCCI) del gruppo Regione Lazio, partner dell'iniziativa. I biglietti per le proiezioni sono acquistabili direttamente al botteghino. "I GRANDI FESTIVAL (Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio" è un'iniziativa realizzata dall'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (ANEC) del Lazio, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) e Regione Lazio, con la preziosa collaborazione di: Fondazione Cinema per Roma, Festival di Cannes, Locarno Film Festival, Fondazione Biennale di Venezia, Ambasciata di Svizzera in Italia, Istituto Svizzero, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI, sezione Lazio), Giornate degli Autori, Settimana della Critica.

Media partner dell'iniziativa sono Dimensione Suono Soft e Mymovies.it; Sentieri Selvaggi e Quinlan per la SIC. (ANSA).