Natoli e Trabacchi, Quattordici giorni sfida di coppia

01 OTT - Già dalla fase di scrittura del libro scritto insieme a Monica Rametta, Quattordici giorni - Una storia d'amore (edito da La Nave di Teseo), Ivan Cotroneo aveva in mente di trarne un film (dal medesimo titolo) e i protagonisti perfetti per interpretarlo. Per la vicenda di una coppia quasi scoppiata, che si ritrova a dover vivere insieme 14 giorni di isolamento per un contatto con un positivo, il regista, scrittore e sceneggiatore, si è affidato a due degli attori italiani più brillanti e versatili (nonché coppia nella vita) Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi. "Il libro è sostanzialmente fatto di dialoghi quindi nato per la rappresentazione. Monica (anche cosceneggiatrice) ed io li scrivevamo già con Carlotta e Thomas in testa" spiega all'ANSA Cotroneo, parlando di quello che è il primo Paramount+ Original movie italiano (produce Indigo Film) presentato fuori concorso al Torino Film Festival e ora disponibile sulla piattaforma.

"Ci è arrivata questa proposta proprio mentre eravamo nel primo lockdown, - sottolinea Carlotta Natoli -. L'abbiamo considerato come un dono dal cielo. Dopo 20 anni per noi di coppia reale abbiamo pensato sarebbe stato importante affrontare una storia come questa anche a livello personale. L'abbiamo presa come sfida con enorme passione". Un viaggio "che ci ha insegnato molto, anche rispetto al modo di litigare. Quello dei personaggi è migliore del nostro - commenta sorridendo Trabacchi -. Il mio personaggio è un uomo più centrato di me, e mi ha portato a mettermi in discussione". Nel racconto, girato da Cotroneo in sequenza, dividendo il film in 14 capitoli, tanti quanti i giorni di isolamento, incontriamo Marta (Natoli) e Lorenzo (Trabacchi), insieme da circa 15 anni e pronti alla rottura. Lei ha da poco scoperto che lui ha una relazione con un'altra e lui spera di di ritrovare con la nuova 'fiamma' l'intesa persa da tempo con Marta. Proprio quando Lorenzo sta per andarsene, arriva la notizia dell'obbligo per entrambi di 14 giorni di isolamento fiduciario nel loro appartamento. Una convivenza forzata che fa esplodere il conflitto ma anche affrontare i silenzi e le incomprensioni che li avevano allontanati. (ANSA).