Documentario sull'alpinista cineoperatore Mauro Fantin

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - "Il mondo in camera - Mario Fantin il cineasta dell'avventura", un film documentario di Mauro Bartoli dedicato alla figura del bolognese Mario Fantin, debutta nelle sale italiane con un'anteprima venerdì 30 settembre alle 21 al Cinema Orione di Bologna. La pellicola racconta le avventure dell'alpinista e cineasta che nel 1954 salì come cineoperatore sul K2 con la mitica spedizione italiana, girando, per la prima volta, riprese straordinarie a quasi 7.000 metri ed accompagnando poi decine di spedizioni "oltre i confini del mondo civilizzato".

Prodotto da Apapaja e LabFilm, con il contributo del Mibact (che lo ha riconosciuto di interesse culturale), della Regione Emilia-Romagna, del Club Alpino Italiano, Fondazione Carisbo, e con i materiali originali restaurati in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, il film sarà presentato dal regista Mauro Bartoli insieme ai produttori Simone Bachini e Mario Chemello. Attraverso le immagini girate e scattate da Fantin, dalle sue pubblicazioni, i suoi diari e lettere inedite, Bartoli esplora non solo la passione dell'esploratore per la montagna e l'avventura, ma anche e soprattutto il suo bisogno di documentare e trasmettere la memoria delle imprese a cui partecipava, riportando alla luce una figura complessa che ha rischiato di essere dimenticata e che per la prima volta viene rivelata in un documentario. Dopo gli ottimi riscontri festivalieri, il tour distributivo parte dunque proprio dalla città natale di Mauro Fantin, Bologna, dove resterà fino a domenica 2 ottobre, per proseguire poi a Milano, Genova, Reggio Emilia, Imola e in altre città italiane. (ANSA).