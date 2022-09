Matera film festival: a Giovanna Ralli il premio alla carriera

(ANSA) - MATERA, 28 SET - Giovanni Ralli, protagonista di film, fiction e lavori teatrali di successo, e vincitrice di due David di Donatello, riceverà il premio alla carriera nel corso della giornata inaugurale del Matera film festival, in programma nella Città dei Sassi dall'1 all'8 ottobre.

Lo si è appreso a Matera nel corso della presentazione del programma della terza edizione, che vedrà la partecipazione di cineasti di livello internazionale come Patty Jenkins, autrice di "Wonder Woman", girato anche a Matera, Robin Wright protagonista della serie ''House of Cards'' e gli attori Violante Placido e Claudio Santamaria. Durante la settimana è prevista la proiezione di 29 opere, tra le 400 selezionate, che concorreranno per le sezioni lungometraggi, documentari e cortometraggi.

Il Matera film festival, gemellato con l'Academie des Cesar di Cannes e l'Accademia del cinema italiano dei Premi David di Donatello, premierà i migliori cortometraggi nel corso dell'evento ''Le notti d'oro''. Sono previsti eventi dedicati a Pier Paolo Pasolini, Charlie Chaplin, Renato Carosone, concerti, dibattiti, presentazioni di libri e una mostra per i 60 anni dell'eroe del thriller italiano ''Diabolik: Enigma al Museo di Palazzo Lanfranchi'', con la esposizione delle tavole originali del graphic novel tratto dal film ''Diabolik'' di Manetti e Bros. (ANSA).