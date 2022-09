Marcia su Roma, documentario di Cousins selezionato agli Efa

(ANSA) - ROMA, 28 SET - MARCIA SU ROMA di Mark Cousins è stato selezionato agli EFA (European Film Award) e concorrerà al Premio per il Miglior Documentario. Il film uscirà nelle sale italiane distribuito da I Wonder Pictures dal 20 ottobre, la settimana precedente al centenario della Marcia su Roma.

Il film è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia, in apertura alle Giornate degli Autori, dove ha riscosso grande interesse internazionale. Subito dopo Venezia il film ha avuto la sua anteprima americana al prestigioso Telluride Film Festival.

MARCIA SU ROMA, prende spunto dalla rilettura di A Noi! di Umberto Paradisi, prodotto nel 1923, documento ufficiale del Partito Fascista sulle giornate che portarono Benito Mussolini a capo del governo (A Noi! è stato restaurato tra l'altro dall'istituto Luce e sarà presentato alla Festa di Roma a metà ottobre).

Al film di Cousins partecipa anche Alba Rohrwacher nel ruolo di Anna, donna del popolo ed esaltata sostenitrice del regime finché gli eventi non la porteranno a ricredersi.

MARCIA SU ROMA è un progetto PalomarDOC, prodotto da Palomar in collaborazione con il Saggiatore e Centro Sperimentale di Cinematografia, scritto dal celebre documentarista e storico Mark Cousins e Tony Saccucci, autori anche del soggetto con Tommaso Renzoni. (ANSA).