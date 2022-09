Cinema: 'La vita è una danza' ed è piena di piacere

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Una commedia sulla danza classica oltre gli stereotipi, soprattutto quello che vede i ballerini sempre in preda al sacrificio, del corpo e dell'anima, e pronti ad accettare il dolore quando arriva. Il regista francese Cédric Klapisch non la pensa affatto così e lo dimostra con LA VITA È UNA DANZA, in sala dal 6 ottobre con BIM Distribuzione, una commedia raffinata e colta dove estetica ed etica si tengono per mano e con protagonista la prima ballerina dell'Opéra di Parigi Marion Barbeau nei panni di Élise.

"Non condivido quel lato oscuro e doloroso che spesso associamo al mondo della danza - dice il regista de L'APPARTAMENTO SPAGNOLO -. Per molte persone, infatti, la danza classica è associata all'idea di sofferenza. C'è ovviamente del vero in questo: i corpi dei ballerini soffrono come quelli dei grandi atleti. Non nego i sacrifici che il ballo richiede. Ma ho preferito focalizzarmi più sull'idea della passione che del sacrificio. Non si può essere ballerini senza essere focalizzati sulla vita, perché ballare è soprattutto uno dei suoi piaceri".

Che storia racconta LA VITA È UNA DANZA? Quella di Élise, promettente ballerina di danza classica che vive nella capitale francese insieme a Julien, suo fidanzato, anche lui ballerino.

Dopo aver scoperto che il ragazzo la tradisce, Élise ha un grave infortunio che sembra compromettere per sempre la sua carriera.

