'Soundscreen Film Festival' apre con Vendemmiati e Grillini

(ANSA) - RAVENNA, 26 SET - Apre a Ravenna la settima edizione di 'Soundscreen Film Festival', dal 27 settembre al 2 ottobre al Palazzo del Cinema e dei Congressi. La manifestazione dedicata interamente al rapporto tra arte cinematografica e musica celebra la sua prima serata martedì con un titolo della sezione 'Soudscreen.Er', lo spazio festivaliero destinato al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. In sala, l'autore Filippo Vendemmiati e Franco Grillini presentano al pubblico (ore 20.30) 'Let's Kiss-Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile', documentario biografico sulla figura dell'ex parlamentare bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e "gay tardivo" da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili Lgtb. Il film racconta, con tono leggero e materiale inedito, oltre trent'anni di storia politica e testimonia una lotta "dura ma gentile" nel nome della dignità e dell'uguaglianza. Un viaggio anche sentimentale lungo i luoghi di una vita: dalla casa natale in campagna all'università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Roma a New York.

A seguire, il primo film in gara del Concorso Internazionale per Lungometraggi, il meglio della cinematografia mondiale a tema musicale, quindi la la proiezione in anteprima nazionale di 'I'm Full of It!', diretto da Pablo Miguel Antunes. 'biopic' sulla scena punk portoghese e su João Pedro Almendra, ex cantante della band di punta del movimento, Peste & Sida.

(ANSA).