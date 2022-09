Incassi, la riedizione di Avatar domina la scena

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Avatar torna in sala e guadagna subito la vetta del botteghino con 1.656.000 euro incassati in quattro giorni di permanenza sui grandi schermi. La riedizione del blockbuster del 2009, firmato da James Cameron, precede l'uscita a dicembre del sequel La via dell'acqua. Tornato in sala in po' in tutto il mondo, ha ottenuto buoni risultati ampliando il suo vantaggio come il più grande film di tutti i tempi con 2,85 miliardi di dollari incassati globalmente.

Al secondo posto Don't worry darling, il thriller distopico di Olivia Wilde con Harry Styles e Florence Pugh, presentato fuori concorso all'ultima Mostra di Venezia, che fa suoi 965.000 euro. Perdono la vetta, ma restano sul podio i Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo con 502.000 euro per un totale di oltre 14 milioni.

Buona partenza per Ti mangio il cuore, il film di Pippo Mezzapesa sulla mafia nel Gargano, che ottiene 258.000 euro, e si piazza quarto, davanti a Il signore delle formiche, che in tre settimane raccoglie quasi 1.400.000 euro. (ANSA).