Ritratto uomo e attivista, su AppleTV+ documentario su Poitier

(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - Il ritratto di un uomo e di un attivista. AppleTV+ rende omaggio a Sidney Poitier con un documentario che porta semplicemente il suo nome come titolo, 'Sidney'. Il documentario avrà l'anteprima il 23 settembre ed è stato prodotto da Oprah Winfrey e Derik Murray in stretta collaborazione con la famiglia Poitier. Alla regia c'è Reginald Hudlin (Marcia per la libertà, 2017).

Il progetto si focalizza sulla carriera dell'attore morto lo scorso gennaio alla soglia dei 95 anni nonché sul suo lavoro da regista e attivista durante gli anni del movimento dei diritti civili.

'Poitier' presenta interviste con Denzel Washington, Spike Lee, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz e Barbra Streisand.

"Lasciai le Bahamas (suo luogo di origine, ndr) con un senso di me stesso - dice Poitier nel trailer - e nel momento in cui scesi dalla barca, l'America iniziò a dirmi, 'Tu non sei ciò che pensi di essere'. C'era l'abitudine a Hollywood di utilizzare i neri nei modi più irrispettosi. Dissi, 'Non posso interpretare quella parte'".

Poitier è stato il primo attore afroamericano a vincere il Premio Oscar come miglior attore protagonista. L'American Film Institute lo ha inserito al ventiduesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema. (ANSA).