Le Favolose di Roberta Torre unico film italiano in gara a Tokyo

(ANSA) - ROMA, 21 SET - LE FAVOLOSE di Roberta Torre è l'unico film italiano in Concorso al Tokyo Film Festival (24 ottobre / 2 novembre), e verrà presentato in apertura, dopo il successo alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori e il riscontro della sala. Il film è una produzione Stemal Entertainment, Faber Produzioni con Rai Cinema, prodotto da Donatella Palermo, in sala con Europictures. Tra realtà e finzione, la storia trans italiana come non era mai stata raccontata sul grande schermo. Sette amiche trans si ritrovano per rievocare la loro amica Antonia, sepolta dalla famiglia vestita da uomo, succede a volte infatti che in morte le persone transessuali vengano private della loro identità. «Antonia rappresenta tutte le persone trans che hanno perso la battaglia del riconoscimento della propria identità nel momento della loro morte. Questo film è un contributo alla ricerca della libertà, un inno a chi fa della propria vita un percorso libero, con forza coraggio lacrime, gioia, nonostante tutto», ha detto Roberta Torre. (ANSA).