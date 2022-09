Nasce il Contemporanea International Film Festival

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Nasce a Torino un nuovo festival di cinema e arti visive dedicato allo sguardo delle donne. Si chiama Contemporanea International Film Festival ed è in programma tra martedì 4 e domenica 9 ottobre. L'inaugurazione sarà dedicata a Monica Vitti con la proiezione del capolavoro di Michelangelo Antonioni "Deserto rosso". Il progetto è realizzato da Distretto Cinema, con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte, Circolo dei Lettori, Archivio Nazionale Cinema di Impresa, Rai Teche, Università di Bologna, Associazione Amleta, Associazione Donne 4.0, Women In Film, Television and Media Italia, il Museo Nazionale del Cinema, Festival del CinemAmbiente, Lovers Film Festival, il Dams dell'Università di Torino e il Cinema Ambrosio di Torino. Ci sarà anche un focus sull'Ucraina.

"Attraverso il cinema, la videoarte, gli incontri, le ricerche nei vasti repertori di archivio proviamo a ripercorrere i cambiamenti dell'immaginario legato all'universo femminile - spiega Fulvio Paganin, ideatore e direttore artistico del Festival -. Contemporanea però nasce anche per contribuire a dare voce al cambiamento culturale necessario per poter esplorare nuove prospettive e fornire uno spazio di affermazione per lungo tempo reso inaccessibile alle registe".

Ogni edizione di Contemporanea sarà idealmente dedicata a una grande donna della storia cinema. "Contemporanea nasce con l'ambizione di creare un luogo di incontro tra generazioni, saperi e sguardi differenti. Un cantiere aperto dove indagare la capacità delle immagini di porre domande, interrogare la realtà, riattivare il passato per trovare nuove chiavi di lettura del nostro tempo" afferma Giulia Magno, direttrice artistica del festival. (ANSA).