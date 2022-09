La notte del 12, un polar con dentro un'ossessione

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Il film francese più potente dell'anno", così Le Figaro definisce LA NOTTE DEL 12 di Dominik Moll, già al Festival di Cannes e ora in sala con Teodora il 29 settembre. Un modo del tutto legittimo da parte del quotidiano francese per rendere merito a un polar anomalo, marziano, esistenziale, con il quale il pubblico si deve misurare senza troppi riferimenti di genere. Intanto è un thriller senza un colpevole in cui la vita personale degli agenti ha così più spessore dei loro stessi sospetti e delle loro indagini, un polar poi al femminile e con al centro un'ossessione che si può sintetizzare così: "Un delitto non risolto ti divora".

È il caso del giovane capo della polizia di Grenoble, Yohan (Bastien Bouillon), più che ossessionato dall'uccisione della giovane Clara Royer (Lula Cotton Frapier), una bella ragazza di diciannove anni a cui viene dato fuoco, senza un apparente motivo, mentre torna a casa. Ora Yohan, insieme al collega più esperto Marceau (Bouli Lanners), porterà avanti le indagini su tutti i conoscenti della ragazza. Tanti i sospettati, o presunti tali, che entrano nell'indagine, ma alla fine nessuno risulta davvero colpevole.

In questo "film di fantasia ispirato ad eventi reali" - in realtà è tratto da 18.3. UNE ANNÉE A LA PJ di Pauline Guéna - tante le considerazioni che costellano i personaggi anche nel segno del femminismo e della lotta tra i sessi.

Due su tutte: "C'è qualcosa che non va tra uomini e donne" dice a un certo punto l'agente Nadia (Mouna Soualem). E sempre lei: "Sono gli uomini ad uccidere, a fare i poliziotti ed a indagare sugli uomini che uccidono". (ANSA).