Don't Worry Darling, il lato horror di un mondo perfetto

(ANSA) - ROMA, 20 SET - La perfezione nasconde un incubo a voler ben guardare e ci vuole coraggio per disintegrare la bolla se il mondo dorato è così confortevole. Presentato in anteprima mondiale, Fuori Concorso, a Venezia 79, arriva al cinema dal 22 settembre distribuito da Warner Bros 'DON'T WORRY DARLING', il thriller distopico 'femminista' di Olivia Wilde con Harry Styles e Florence Pugh. Al Lido per l'ex One Direction c'è stato il delirio: 28 anni, solista da hit parade, sta guadagnando film dopo film credibilità anche sul grande schermo e soprattutto ha un seguito di giovani incredibile, è una bandiera Lgbt che non ha paura di appoggiare il gender bender, ossia le generalizzazioni sul genere: mette le calze a rete, gli anelli, lo smalto. Si punta anche su questa fanbase per l'esito al botteghino del film diretto dalla sua compagna Wilde.

Nel film Jack (Styles) è un ingegnere in carriera che vive con la moglie Alice (Pugh), partecipando al progetto Victory, in un'oasi del deserto americano, un piano segreto nell'America degli anni '50 di ordine e disciplina organizzato da una sorta di messia sexy (Chris Pine): gli uomini lavorano allo "sviluppo di materiali avanzati", le mogli in perfetto stile dell'epoca, come fossero nei resort di lusso di Palm Springs, puliscono casa, cucinano e vanno a fare shopping e fitness. Un 'mondo perfetto', controllato, una bolla appunto, che nasconde ben altro. "Il film ci dice a quale prezzo viviamo nella comfort zone, anche oggi ignoriamo cosa avviene nel mondo per permettere a noi di essere in queste bolle", ha spiegato la Wilde. Il controllo del caos, i piani di perfezione "sono fascismo, cercare di controllare l'essere umano non è mai una buona idea", ha aggiunto la regista.

Il punto di rottura è il femminile: la protagonista Alice scopre a che prezzo stanno vivendo quel mondo perfetto e cerca di fuggire. "La voce delle donne voglio che venga ascoltata, Don't worry darling non è una parabola femminista, ma una provocazione sul ruolo che da sempre hanno le donne, voglio che il pubblico sia ispirato da questa eroina rivoluzionaria che non accetta sottomissioni e controllo, sono le supereroine di cui abbiamo bisogno oggi", ha proseguito Wilde. (ANSA).