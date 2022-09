A Gabriele Salvatores il premio ''Visconti'' del Matiff Matera

(ANSA) - MATERA, 20 SET - Al regista Gabriele Salvatores sarà consegnato il premio "Luchino Visconti" alla carriera della terza edizione del Matera international film festival (Matiff) in programma nella Città dei Sassi da oggi e fino al 24 settembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori nel corso della presentazione della manifestazione.

La consegna è prevista per sabato 24 settembre, in occasione della premiazione dei vincitori delle varie sezioni del Festival, che è dedicato alla luna, con il tema ''Moonwalk e la (sostenibile) leggerezza dell'essere". La manifestazione prevede la proiezione presso il cinema "Piccolo", di anteprime di film e di lavori finalisti delle categorie lungometraggi, documentari, animazione, videoclip e spot, selezionati da una giuria composta da Hermes Mangialardo, Marco Spagnoli, Giovanni Guardi, Giorgio Verdelli, Armando Lostaglio, Maria Xenia Doria Visconti di Modrone e dal premio Oscar, Marco Regina.

Presso il chiostro dell'ex ospedale san Rocco sono state programmate iniziative accademiche del progetto ''Archimoon'' in collaborazione con il Politecnico di Bari e sonorizzazioni su film e documentari. Tra questi, il film russo "Cosmic Voyage", del 1936, effettuata dal vivo da Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi dei Litfiba, "Rivisitazione dello sciopero", una performance dei musicisti-registi Luca Maria Baldini e Cosimo Terlizzi su un documentario inedito di Pier Paolo Pasolini, in collaborazione con la Fondazione Aamod, nel centenario della sua nascita. Altre iniziative riguardano l'incontro con il regista di animazione Maurizio Forestieri e la performance 3orizzonti, di Stefano De Felici con il Phase Duo, della violinista Eloisa Manera e del dj Stefano Greco. (ANSA).