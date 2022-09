Al Matera film festival anche Patty Jenkins e Robin Wright

(ANSA) - MATERA, 17 SET - "Il Matera Film Festival anche quest'anno prosegue nel percorso di ricerca e innovazione, sposa i temi dell'attualità e con la presenza di Patty Jenkins e Robin Wright continua a sviluppare il tema del rapporto cinema-fumetto e supereroi". Così - secondo quanto reso noto in un comunicato - Dario Toma, presidente del festival, in programma nella Città dei Sassi dall'1 all'8 ottobre, ha presentato la terza edizione, il cui programma è stato illustrato nel Circolo Antico Tiro al Volo di Roma.

L'edizione 2022 "continua nel solco dell'innovazione dei linguaggi, nell'attenzione ai contenuti culturali e nella capacità di intercettare ospiti di primo piano nazionali ed internazionali. Su tutti - è sottolineato nel comunicato - spiccano la cineasta statunitense Patty Jenkins, regista di grandi colossal come Wonder Woman (il primo episodio girato a Matera) e impegnata nel 2023 sui più importanti progetti Disney e di Star Wars. Oltre alla Jenkins saranno presenti al festival star del calibro di Robin Wright, protagonista della serie tv 'House of Cards', Violante Placido e Claudio Santamaria. Di assoluto interesse la presenza di Nicola Gratteri che terrà un talk sui temi della legalità e di Piers Handling. Inoltre, ci sarà una delle più prestigiose conferenze internazionali sulla figura di Pier Paolo Pasolini, a cui parteciperanno i più importanti studiosi del grande intellettuale del '900 italiano.

Un concerto di Beppe Servillo e un altro di Paolo Vivaldi sviluppano la sezione musicale del progetto, mentre ad animare il 'salotto del libro' ci saranno personaggi come Allegra Gucci, Mariolina Venezia e Francesca Barra. Continuando a coltivare il filone narrativo 'cinema e fumetto' il festival ha realizzato nel Museo nazionale di Matera un'importante mostra per celebrare i 60 anni di Diabolik". (ANSA).