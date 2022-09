Moonage Daydream, immersione nel mondo unico di David Bowie

(ANSA) - ROMA, 15 SET - MOONAGE DAYDREAM di Brett Morgen, nelle sale Imax in esclusiva dal 15 al 21 settembre e poi tre giorni evento 26-27-28 solo al cinema è molto di più di un documentario, è piuttosto una full immersion nell'universo di David Bowie che ti avvolge e quasi ti stordisce come una performance psicadelica. Il regista ha fatto un incredibile lavoro di archivio tra le montagne di video, esibizioni, film, rappresentazioni che la personalita' unica dell'artista inglese hanno prodotto nella sua vita. A Cannes è stato il più lungo applauso del festival nel maggio scorso, ora arriva in sala in tutto il mondo per i fan. Tra tutta quella massa enorme di immagini, Brett Morgen è riuscito a trovare un filo: la voce di David Bowie (montata tra le tante interviste). Non ci sono testimoni a parlare, come spesso accade per questo genere di film, ma solo lui, lui e la sua arte. Per realizzare Moonage Daydream, Morgen ha avuto accesso senza limiti alla collezione della David Bowie Estate, per la prima volta nella storia: 5 milioni di beni, disegni, registrazioni, film e riviste rari e mai visti prima. I titoli di coda sono lunghi minuti e resti li a leggerli per trovare conferma alle tue emozioni: scorrono i titoli di tutte le citazioni, dei tour, dei film, delle piece di quest'uomo speciale che a 33 anni, per fare un esempio, aveva inciso 17 album, girato due film, riempito le gallerie d'arte dei suoi lavori di pittura e scultura, avuto a Broadway il primo successo per un musicista. Moonage Daydream non delude le aspettative: e' una immersione vera e propria anche per come e' stato girato, non c'e' l'idea di rimettere in circolazione materiali d'epoca ma rielaborarli, renderli nuovi. Per un fan di Bowie il film e' uno scrigno di tesori. La musica non si ferma mai, in un continuo alternarsi, quasi dei lampi, dai primi successi giovanissimo Ziggy Stardyst di Space Oddity passando per Life on Mars, Hallo Spaceboy, Heroes e poi le riprese dei concerti con le immagini di isteria che lo hanno accompagnato fin da quando si e' capito come quel ragazzo di Brixton, il quartiere di Londra pieno di immigrati afro-caraibici e ad alto tasso di criminalita', poco amato dalla madre e orfano di padre, fosse davvero unico. (ANSA).