Mercato Metropolitano a Londra diventa set per storie di cibo

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Andrea Iervolino, rinomato produttore cinematografico e fondatore della piattaforma TaTaTu sta lavorando insieme a Mercato Metropolitano, entrata a far parte del gruppo TaTaTu da luglio 2022 per trasformare le varie location di Mercato Metropolitano in set cinematografici per dare vita a contenuti premium basati sulle centinaia di storie legate al food, alla cultura e alla imprenditoria. Il Mercato si trova nel cuore di Londra e farà da ambientazione di una prima docu-serie che racconta il viaggio di quattro cuochi che hanno cercato rifugio nel Regno Unito da Siria, Namibia, Nepal e Uzbekistan, e hanno trasformato il cibo della loro patria nel loro sostentamento, colmando il divario culturale con nuovi sapori, grazie al programma di incubazione creato da Mercato Metropolitano. In questa prima stagione prodotta insieme all'Emmy winner producer David Tickle, ogni episodio descrive il percorso che li ha portati a Londra attraverso i loro piatti, ricette e ingredienti che li collegano al loro passato, oltre a nutrire le amicizie e le esperienze delle loro nuove vite e si apre con una scena in cucina, o a tavola, da cui vengono presentati gli chef sconosciuti: chi sono e cosa significa per loro il cibo. Il tutto è ambientato nello scenario di Mercato Metropolitano, fondato dall'imprenditore Andrea Rasca nel 2015 proprio a Londra che ha lanciato il MMovement con un programma di Regenerative Food in area urbane: il manifesto è incentrato sull'empowerment di una comunità che mette il cibo e le persone al centro della nostra società. Inoltre è in pre-produzione una seconda stagione che racconta di un viaggio culinario sulla Via della Seta percorsa dal celebre Marco Polo. Lo spettacolo si concentrerà sul cibo dei vari paesi incontrati durante il viaggio e altri chef sconosciuti, residenti a Londra, producono piatti favolosi in una delle città più cosmopolite del mondo.

Di recente TaTaTu S.p.A., società proprietaria di TaTaTu, piattaforma di intrattenimento basata sulla sharing economy dei dati e sulla circular economy, ha annunciato l'acquisizione del 75% di Mercato Metropolitano creando una sinergia basata sui valori della condivisione e del valore della comunità. (ANSA).