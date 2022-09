Brado di Kim Rossi Stuart, trailer e manifesto

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Da oggi disponibili trailer e manifesto di Brado, il nuovo film di Kim Rossi Stuart dal 20 ottobre nelle sale. La storia di un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre, ed è invece costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due per ricostruire l'amore e la vicinanza che avevano perduto. In questa impresa li aiuterà un'addestratrice di cavalli, di cui il giovane si innamora. (ANSA).