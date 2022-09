Dietrofront Almodovar, lascia a metà suo primo film in inglese

(ANSA) - NEW YORK, 14 SET - Pedro Almodovar fa dietrofront e lascia a metà il suo primo film in lingua inglese, ' A Manual for Cleaning Women', con Cate Blanchett. Lo scrive Deadline.

Secondo quanto dichiarato dal regista spagnolo, 'non è pronto per affrontare un progetto della portata del film' prodotto dalla stessa Blanchett.

"E' stata una decisione difficile per me - ha detto -. Sognavo da tempo di lavorare con Cate Blanchett... sono stato accecato dall'emozione ma sfortunatamente non mi sento completamente in grado di fare questo film". La produzione è ora alla ricerca di un nuovo regista.

Il progetto cinematografico era stato annunciato lo scorso gennaio e basato sulla collezione di racconti brevi omonima (in italiano 'La donna che scriveva racconti', 1977) della scrittrice statunitense Lucia Berlin. (ANSA).