Sofia Coppola dirigerà Elvis and Me, da memoir Priscilla Presley

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il bestseller di Priscilla Beaulieu Presley "Elvis and Me", il suo libro di memorie pubblicato nel 1985, diventerà un film con la regia di Sofia Coppola, anticipa Variety.

La regista ha scritto la sceneggiatura dal memoir e dirigerà il film con Cailee Spaeny ("Mare of Easttown", "Bad Times at the El Royale") nei panni di Presley e Jacob Elordi ("Euphoria", "Saltburn") come Elvis. Il film sarà girato a Toronto questo autunno. A24 distribuirà il progetto in Nord America, mentre Vision Distribution si occuperà della distribuzione in Italia, dove diventerà in seguito un'esclusiva Sky.

Oltre a scrivere e dirigere il film, Coppola produce anche il progetto insieme a Youree Henley, Lorenzo Mieli di The Apartment (società del gruppo Fremantle) e American Zoetrope (il mitico studio cinematografico fondato dal padre Francis Ford Coppola con George Lucas). La produzione è finanziata da The Apartment e da Stage 6 Films di Sony.

Elordi e Spaeny sono le ultime star a interpretare Elvis e Priscilla Presley sullo schermo. Quest'anno, con la premiere a Cannes, si è visto "Elvis", il musical della Warner Bros diretto da Baz Luhrmann con Austin Butler e Olivia DeJonge, oltre a Tom Hanks, colonnello Tom Parker. (ANSA).