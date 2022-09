Patrice Leconte, ecco la sera della vita di Maigret

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "È un film che ho voluto crepuscolare, con un Maigret alla fine della vita. Mi piaceva raccontare qualcuno che avesse perso interesse per le cose, per il suo lavoro. Lo trovo molto umano. Maigret non è Sherlock Holmes, ha incertezze ed è pieno di dubbi. È un film pieno di zone d'ombra, la sera della vita di Maigret".

Così oggi, da remoto, il regista Patrice Leconte parla di MAIGRET , in sala dal 15 settembre con Adler, film molto autunnale, malinconico e con un inedito commissario, ideato da Simenon, e interpretato da un Gérard Depardieu inappetente e senza pipa.

Di scena il caso di una giovane sconosciuta che una mattina di marzo viene trovata morta, uccisa con cinque coltellate, in Place Vintimille a Parigi, con indosso un abito da sera molto costoso. A indagare sarà appunto il commissario Maigret che riesce, poco a poco, a districare la matassa scoprendo che si tratta di Louise Laboine (Clara Antoons), una ragazza di 16 anni, trasferitasi qualche anno prima a Parigi per fare fortuna.

Louise aveva stretto amicizia con Jeanine Armenieu (Mélanie Bernier), una giovane in cerca di lavoro come lei che però era riuscita ad arrivare alle porte dell'alta società.

"Ho incontrato Simenon e Maigret grazie a mia nonna materna appassionata di entrambi. Appena finiva un libro io lo leggevo - dice Leconte -. Credevo fosse letteratura facile, poi un mio professore di filosofia mi fece ricredere dicendo: 'Studieremo Kant, Hegel e Nietzsche, ma il più grande filosofo, ricordatevelo, resta Simenon". (ANSA).