Film italiano primo al box office dopo mesi, è Il signore delle formiche

Un film italiano dopo tanto tempo è tornato nel box office, oggi al primo posto: Il signore delle formiche di Gianni Amelio. Dopo il passaggio alla Mostra di Venezia, tra i cinque del concorso, Amelio e i suoi attori a cominciare da Luigi Lo Cascio lo sta presentando in tutta Italia, in un tour che sta aiutando a riallacciare il legame con il pubblico. Il signore delle formiche, primo al box office, distribuito da O1, è "un segnale molto positivo per tutto il cinema italiano ad inizio di una stagione nuova che segue un periodo difficile: il pubblico torna nelle sale". I numeri sono ancora bassi ma i tempi sono quelli che sono: il film ha incassato a ieri 484mila euro con 74mila presenze. "Il Signore delle Formiche" racconta la storia del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti che fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, per aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché "guarisse" da quell'influsso "diabolico". Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i "diversi" di ogni genere, i fuorilegge della norma. Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, dove, accanto all'imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un'opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Solo un giornalista s'impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure.