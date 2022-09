Spielberg, 75 anni di esperienza vita in The Fabelmans

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Non è un film del tutto autobiografico, ma c'è moltissimo degli anni di formazione Steven Spielberg in The Fabelmans, la nuova opera del regista vincitore di tre Oscar e di un Irving G. Thalberg Award, interpretato fra gli altri da Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch che ha debuttato in prima mondiale al Toronto International Film Festival, accolto dal plauso di critica e pubblico (già si parla di corsa agli Oscar) e in arrivo in Italia dal 15 dicembre con 01 Distribution.

"Ci sono 75 anni di esperienza di vita in questo film - spiega Spielberg nella Q&a seguita alla proiezione ufficiale al Tiff - . Ho pensato a realizzarlo per un lungo periodo. E aver deciso finalmente di farlo non vuol dire che io stia pensando di ritirarmi, questo non è il mio canto del cigno, non credete a chi vi dica così" aggiunge, smentendo alcune voci che erano girate nei mesi scorsi. Durante i primi mesi del covid "avevamo molto tempo e molta paura. Ad aprile 2020, nessuno sapeva cosa successo, come sarebbe cambiata la nostra vita e la nostra arte.

Così mi è venuto da pensare a cosa avessi lasciato, a cosa avessi ancora bisogno di elaborare, legato a mio padre, mia madre e le mie sorelle (Anne, Sue e Nancy, arrivate con lui a Toronto). Ho capito, ora o mai più". Così il regista racconta in parte l'infanzia e soprattutto l'adolescenza di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), aspirante cineasta, che sogna di fare del cinema la sua vita. Sammy deve confrontarsi, crescendo, con il trasferirsi continuamente seguendo i vari incarichi del padre (Paul Dano) geniale ingegnere; l'impatto con l'antisemitismo e la crisi matrimoniale dei sui genitori, causata dal legame dell'amorevole e sempre incoraggiante madre Mitzi (Williams) con 'zio' Bennie (Rogen). Recitare in questo film "e' stato come essere bambini in un campo giochi, sentivamo che tutto era possibile - dice Michelle Williams, incinta del suo terzo figlio -. Esploravamo e facevamo nuove scoperte insieme. Ogni giorno era pieno di gioia... non mi sono mai svegliata così presto per andare al lavoro". (ANSA).