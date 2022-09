Siena film festival omaggia Tognazzi, Pasolini e Gassman

(ANSA) - FIRENZE, 12 SET - Oltre 20 opere inedite, un concorso internazionale per la premiazione di opere di qualità e giovani autori, sei documentari e 30 cortometraggi. E' quanto propone la 26/a edizione del 'Terra di Siena international film festival', dal 28 settembre fino al 2 ottobre. Una preview dell'iniziativa è prevista il 27 settembre con la proiezione in anteprima di due documentari: 'Siena- Genio creativo dell'uomo' di Francesco Bruschettini, con la partecipazione della cantante Gianna Nannini e dell'attore Alessandro Benvenuti; e 'Le Favolose' di Roberta Torre. Grazie al nuovo progetto legato alla salute, è stata spiegato, i pazienti ricoverati all'ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena e Campostaggia di Poggibonsi, avranno l'opportunità di assistere a proiezioni speciali introdotte da registi e attori. Debutta anche un progetto rivolto ai giovani che si affacciano al mondo delle colonne sonore e alle composizioni da film. Gli allievi provenienti da diversi paesi del mondo avranno l'opportunità di specializzarsi insieme ad alcuni tra i principali protagonisti della produzione musicale per la cinematografia come Patrick Kirst, Pete Anthony e Alessio Miraglia. Tra le retrospettive in programma la celebrazione di Ugo Tognazzi, Pier Paolo Pasolini e Vittorio Gassman che verranno omaggiati con un convegno al quale parteciperanno storici e critici del cinema internazionale.

Omaggio anche al regista russo Andrej Tarkovskij.Un evento collaterale dell'edizione 2022 è dedicato al Sommo Poeta con una maratona dantesca, dal titolo 'I Cento Canti della Divina Commedia' declamati in luoghi storici di Siena. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani ha ricordato che "sul cinema la Regione sta puntando moltissimo. Forte è l'attenzione verso quei festival di prestigio - e Terra di Siena è sicuramente tra i più importanti - che promuovono la Toscana e che in realtà poi si aprono a una dimensione nazionale e internazionale". (ANSA).