Shira Haas nel nuovo 'Capitan America'

(ANSA) - TEL AVIV, 11 SET - Shira Haas - protagonista della pluripremiata serie 'Unorthodox' - sarà una supereroina del nuovo film 'Capitan America: il nuovo ordine mondiale' prodotto dalla Marvel e che uscirà a maggio del 2024. L'attrice nel film - diretto da Julius Onah - interpreterà 'Sabra' (come sono chiamati gli ebrei nati in Israele), alias di Ruth Bat-Seraph, una superoina israeliana che apparve per la prima volta nel fumetto 'Incredibile Hulk' nel 1980 dove combatteva, come agente del Mossad, quest'ultimo ritenendo erroneamente che lavorasse con terroristi all'opera in Israele. Haas (27 anni) ha avuto un grande successo a livello internazionale interpretando nella serie di Netflix la parte di una ebrea ortodossa che lascia marito e figlio per scegliere una nuova vita (ANSA).