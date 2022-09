Il film Leone d'oro uscirà in sala in Italia

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED, della regista Premio Oscar Laura Poitras, vincitore a Venezia 79 del LEONE D'ORO, uscirà in Italia distribuito da I Wonder Pictures. Il film documentario statunitense racconta la storia della fotografa americana Nan Goldin e la sua battaglia contro la famiglia Sackler, nota benefattrice dei più grandi musei del mondo, ma anche proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma, responsabile di migliaia di morti per overdose di Ossicodone falsamente prescritto come farmaco che non creava dipendenza.

"Laura Poitras, di cui abbiamo avuto il privilegio di distribuire Citizenfour (che le è valso sia un Oscar che un Pulitzer) ci porta ancora una volta ad immergerci nella nostra contemporaneità a profondità inesplorate. Lo fa - ha dichiarato Andrea Romeo, fondatore e Ceo I Wonder Pictures - con un film che parla del nostro mondo ossessionato dal profitto e dal potere, lo fa con un film sull'arte e sulla giustizia che ci fa scoprire i meccanismi della comunicazione contemporanea".

(ANSA).