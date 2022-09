Venezia: Premio Sorriso Diverso a Chiara e a The Whale

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Consegnati a Venezia i riconoscimenti per il Premio "Sorriso Diverso Venezia Award", premio collaterale ufficiale della 79/a Mostra internazionale d'arte cinematografica, assegnato alle opere cinematografiche di interesse sociale che valorizzano la diversità e tutelano le fragilità delle persone. Ad aggiudicarsi il titolo di Miglior Film Italiano è stata "Chiara", della regista Susanna Nicchiarelli, mentre il riconoscimento per il Miglior Film Straniero è andato a "The Whale" diretto da Darren Aronofsky.

Premio Speciale alla Carriera per Gigi Proietti, tra i più grandi e completi artisti dello spettacolo italiano, dotato di un talento straordinario che lo ha portato al successo nel cinema, nella musica, a teatro e in televisione.

Presieduto da Diego Righini, con la direzione artistica di Paola Tassone, il Premio - giunto quest'anno alla sua 12/a edizione - ha visto 26 pellicole in nomination, scelte in accordo con la Mostra dalla giuria di esperti presieduta da Catello Masullo e composta da Paola Dalla Torre, Paola Dei, Armando Lostaglio, Franco Mariotti, Massimo Nardin e Rossella Pozza.

"Il cinema non sia strumento del senso di colpa - auspica il presidente Diego Righini - soprattutto in questi tempi così difficili, esso dovrebbe far riflettere ma senza alimentare le nostre ansie o colpevolizzarci. Prima il dramma del Covid, ora l'emergenza energetica... La gente ha bisogno di un po' di leggerezza. Per questo abbiamo voluto premiare il grande Gigi Proietti, un artista che ha saputo raccontare temi anche difficili ma sempre con lo sguardo rivolto alla luce in fondo al tunnel, lasciando sempre il suo pubblico con un sorriso. Quello che oggi serve a tutti noi per affrontare nel miglior modo possibile le tante prove che si profilano all'orizzonte". Il Premio è stato ritirato dalla moglie Sagitta Alter e dalla figlia Susanna. "E' una grande emozione essere qui alla Mostra del Cinema per questo Premio, Gigi ne sarebbe stato davvero felice" ha detto la Alter, ritirando il riconoscimento insieme alla figlia Susanna, che ha ricordato: "Ci manca tantissimo, manca il suo umorismo, la sua umiltà, la sua correttezza... un grande privilegio averlo avuto come padre". (ANSA).