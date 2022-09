Ad Oliver Stone il premio Fondazione Mimmo Rotella

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - A Oliver Stone è stato consegnato questa sera a Venezia il Premio Fondazione Mimmo Rotella. Al Sina Centurion Palace di Venezia, la premiazione della ventunesima edizione del Premio, Evento Collaterale della 79a edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dedicato alla relazione tra i linguaggi del Cinema e dell'Arte, nato nel 2001 per volontà del grande artista calabrese Mimmo Rotella. Nicola Canal, Presidente della Fondazione Mimmo Rotella e Gianvito Casadonte, Direttore Artistico del Premio, per questa edizione hanno assegnato il riconoscimento al regista, che oggi ha presentato in prima mondiale fuori concorso il suo documentario 'Nuclear'. L'evento è realizzato grazie al Mic, Calabria Film Commission e Calabria Straordinaria (ANSA).