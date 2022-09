A Venezia flash mob sul red carpet per Panahi

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - Julianne Moore, Sally Potter, Alberto Barbera, Roberto Cicutto, Laura Bispuri, Isabelle Coixet, Rocio Munoz Morales insieme a un centinaio di persone hanno partecipato sul red carpet del Palazzo del Cinema di Venezia al flash mob per attirare l'attenzione sulla situazione dei cineasti arrestati o imprigionati nel mondo, e in particolare del regista Jafar Panahi e degli altri registi iraniani perseguitati.

Il flash mob, con tanti cartelli con la scritta 'Liberate Panahi', si è tenuto dell'inizio della proiezione in Sala Grande del film in concorso GLI ORSI NON ESISTONO di Panahi, il cineasta iraniano arrestato nel luglio scorso, per aver manifestato insieme a numerosi suoi colleghi per l'arresto di altri due registi: Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad. (ANSA).