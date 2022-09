Sorrentino presidente giuria al Festival di Marrakesh

(ANSA) - NEW YORK, 07 SET - Paolo Sorrentino sarà il presidente della giuria del Festival del Cinema di Marrakesh che torna in presenza per la prima volta in tre anni dall'11 al 19 novembre.

Il regista italiano, premio Oscar per "La Grande Bellezza", aveva partecipato al festival nel 2013 come membro della giuria presieduta all'epoca da Martin Scorsese.

"Credo, voglio credere, che le sale torneranno a riempirsi", ha detto il candidato all'Oscar 2022 per "E' stata la mano di Dio": "Sono sicuro che molti film meravigliosi saranno distribuiti presto. Essere testimone di questa rinascita da un posto così simbolico, scoprire il cinema di domani da questo punto di vista culturale e geografico così interessante, sarà un dono in più". (ANSA).