Edoardo Pesce, Notte fantasma è una storia di pancia

(ANSA) - VENEZIA, 07 SET - "NOTTE FANTASMA è una storia di pancia, girata in sequenza con molta improvvisazione e senza nessun algoritmo da rispettare". Così al Lido Edoardo Pesce parla del film di Fulvio Risuleo che passa ad Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia.

Ora nel film i due protagonisti non sono certo i Vittorio Gassmann e i Trintignant de Il sorpasso, ma Tarek (Yothin Clavenzani) e il poliziotto interpretato da Pesce mettono in moto dinamiche simili, ma in salsa noir. Da una parte appunto il giovane Tarek, immigrato di seconda generazione di origine egiziana, che ha programmato un sabato sera con gli amici tra junk food e qualche grammo di fumo e, dall'altro, un poliziotto un po' balordo e bipolare. Un agente di polizia che, visto l'acquisto di droga da parte del ragazzo, lo arresta e minaccia di portarlo in galera. Da qui una notte interminabile nella quale l'agente giocherà come il gatto con il topo con Tarek.

Minacce e poi, subito dopo, promesse di liberarlo, complicità e confidenze in una notte in cui questo poliziotto mostrerà tutto il suo disagio e la sua repressa violenza davanti a un giovane spettatore alla fine per niente solo passivo. (ANSA).