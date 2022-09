Incassi, Minions 2 ancora in vetta, qualche novità

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Resta in vetta al box office della settimana MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, già al top da tre settimane, che incassa 1.269.000 euro, per un totale di 11.668.790. Al secondo posto la new entry, sempre per i più piccoli, DC LEAGUE OF SUPER-PETS, con le voci di Lillo e Maccio Capatonda, che in 4 giorni totalizza 755.861 euro. Scende dal secondo al terzo posto BULLET TRAIN (521.434), il film di David Leitch con Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock. E dal terzo al quarto CRIMES OF THE FUTURE (132.174), film estremo di David Cronenberg.

Sempre nella top ten l'immarcescibile TOP GUN: MAVERICK (98.885), oramai per la 15/a settimana in classifica con un totale di 12.702.418 euro. Resiste anche il thriller NOPE, in sesta posizione con un incasso di 59.080 euro, mentre in settima posizione troviamo MEN (57.390 euro). Ancora un film dedicato ai ragazzi quello che si sposta appena dalla settimana all'ottava posizione, ovvero THOR: LOVE AND THUNDER (55.886 euro). Mentre due novità si piazzano nelle ultime due posizioni della classifica dei più visti in sala: il film diretto da Philippe Le Guay, UN'OMBRA SULLA VERITA' (54.748 euro), e BRIAN E CHARLES (40.674 euro), una commedia che segna l'esordio alla regia di Jim Archer.

Questa la top ten Cinetel, che monitora il 90% delle sale italiane, dal 1 al 4 settembre con un incasso totale di 3.507.432 euro, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Niente a che vedere, però, sempre con gli incassi pre-pandemia: il primo weekend di settembre del 2019 aveva visto infatti un incasso totale di 8 milioni 832 mila euro, pure in calo del 33% rispetto al week end precedente.

(ANSA).