Al Ferrara Film Festival il regista Jim Sheridan

(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - E' stato presentato il Ferrara Film Festival 2022, rassegna giunta alla sua settima edizione.

Oltre ai film in concorso sono moltissimi i volti noti che calcheranno il tappeto rosso di Ferrara nei giorni del Festival in programma dal 9 al 18 settembre. Numerose le iniziative in programma, dalla cerimonia di apertura di venerdì 9 settembre al Cinepark Apollo, alla consegna dei Dragoni d'Oro nel corso della serata conclusiva del Festival prevista per domenica 18.

Se in occasione dell'apertura della kermesse sarà presente l'attore americano premio Oscar Danny Glover (che riceverà il Dragone d'oro alla carriera) per celebrare i 35 anni di 'Arma Letale', nella serata conclusiva salirà invece sul palco del Teatro Nuovo Jim Sheridan. Il regista irlandese nell'arco della sua carriera ha firmato numerosi capolavori del cinema mondiali, raccogliendo 5 Nomination agli Oscar.

Nel corso dei 10 giorni di Festival sono previsti tanti altri eventi, tra cui gli incontri con i protagonisti del cinema e dello spettacolo nazionale come Annabelle Belmondo, Eleonora Giovanardi, Francesco Montanari, Francesco Pannofino, Lodo Guenzi, Miriana Trevisan, Corey Johnson.

"Sono veramente onorato di continuare questo importante cammino con la settima edizione del Ferrara Film Festival - ha sottolineato il direttore Maximilian Law - durante l'ideazione di questo progetto, quasi dieci anni fa, il focus principale è sempre stato quello di portare il grande cinema nella mia meravigliosa città natale. La dimostrazione che i grandi festival possono esistere anche al di fuori dei soliti schemi".

(ANSA).