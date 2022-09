Venezia: premio donne in cinema in onore cineaste perseguitate

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Dopo aver anticipato il premio ad Anna Fendi il Women In Cinema Award, nato da un'idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo, annuncia i nomi di tutte le premiate nel segno della produttrice turca Cigdem Mater, condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di aver cercato finanziamenti per un documentario sulle proteste antigovernative di Gezi Park avvenute nel 2013, film mai realizzato. I riconoscimenti di questa edizione sono stati assegnati alla giornalista, scrittrice, sceneggiatrice e regista francese di origine libanese Audrey Diwan; alla pluripremiata attrice iraniana Leila Hatami, alla sensibile artista e cantante italiana Malika Ayane, all'attrice e produttrice ucraina Darya Tregubova, mentre per le giornalista di cinema a Chiara Ugolini de La Repubblica. E saranno consegnati il 6 settembre nello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo all'Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Il WiCA vuole ricordare tutte le donne che in questo momento non possono fare udire la propria voce perché vittime di regimi autoritari. I premi sono conferiti da un'Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema Fulvia Caprara, Paola Casella, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi. WiCA è curato dall'imprenditrice culturale Claudia Conte, che è anche testimonial del Premio. (ANSA).