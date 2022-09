Venezia: bacio gay sul red carpet, applausi per Eismayer

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il bacio gay sul red carpet, l'emozione e gli applausi in sala per Mario Falak e Charles Eismayer, due ufficiali da cui è tratta la storia di Eismayer di David Wagner presentato alla Settimana della Critica. Il film è la loro vicenda: la relazione impossibile e proibita per il mondo militare tra il vice tenente Eismayer, l'istruttore più temuto dell'esercito austriaco che si sente attratto dal soldato gay Falak. Le sue certezze etero cadono: rimarrà fedele alla sua immagine di duro macho o seguirà il suo cuore? (ANSA).