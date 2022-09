Incassi Usa, torna in vetta Spider-Man

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Nel lungo week end americano che comprende anche il Labor Day, privo di uscite di peso, torna in vetta al box office Spider-Man: No Way Home: la riedizione del film Sony rastrella 6 milioni di dollari nei tre giorni del fine settimana (e 7,6 milioni su quattro giorni). Al secondo posto Top Gun: Maverick, con 5,5 milioni di dollari nel week end (e 'vede' ormai quota 700 milioni di dollari complessivi). Sul terzo gradino del podio DC League of Super-Pets, con 5,45 milioni di dollari, una manciata in più rispetto a Bullet Train, quarto con 5,4 milioni di dollari. (ANSA).