Passione Cinema, tra Italia e Francia un lungo legame

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - Passione Cinema, il nuovo documentario di Francesco Ranieri Martinotti, è stato presentato in prima italiana a Venezia 79. Storia di una passione irrefrenabile tra il cinema italiano e francese, vista dagli occhi dei protagonisti di ieri e di oggi e attraverso le immagini di capolavori, è prodotto da Enrico Castaldi e Iterfilm e coprodotto con Legato Film. In una sala Pasinetti gremita, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio ha introdotto il film, ricordando l'importanza del desiderio che unisce le cinematografie di Italia e Francia già dagli anni '60, dove desiderabilità e sex appeal del Paese passavano attraverso il cinema. Tra gli altri ospiti presenti alla proiezione, lo scrittore, sceneggiatore e regista Emmanuel Carrère, il regista Mimmo Calopresti, il musicista e autore della colonna sonora del film Andrea Fornaciari, la regista e sceneggiatrice Charline Bourgeois-Tacquet e il produttore Enrico Castaldi.

Il documentario narra come le due principali cinematografie europee si siano storicamente attratte e influenzate, specialmente dal dopoguerra ad oggi, attraverso il fil rouge di sequenze filmiche, immagini d'archivio e straordinarie testimonianze. Il regista si è affidato alla voce, ai ricordi, alle emozioni di attori, registi, scenografi, produttori, critici cinematografici dei due Paesi. Tra gli altri, Fanny Ardant , Valeria Golino , Louis Garrel , Monica Bellucci, Toni Servillo , Mathieu Amalric e Valeria Bruni Tedeschi. 23 interviste incastonate in 57 tra brani e citazioni di film italiani e francesi, dagli anni Sessanta ad oggi. L'idea del documentario nasce nel contesto di France Odeon, festival del cinema francese di Firenze, di cui Francesco Ranieri Martinotti è fondatore e direttore artistico. Enrico Castaldi, presidente di France Odeon, con Passione Cinema esordisce come produttore cinematografico. (ANSA).