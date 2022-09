Margini, arriva dramedy di formazione a tempo di punk

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Una dramedy di formazione a tempo di punk, "ma anche un film sull'amicizia, e su come in provincia questi legami siano ancora più forti perché non c'è molto altro". Così all'ANSA il regista Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti cosceneneggiatore (insieme al cineasta e Tommaso Renzoni) e uno dei tre attori protagonisti, con Emanuele Linfatti e Matteo Creatini, descrivono Margini, opera prima e unico film italiano in gara alla Settimana della Critica della Mostra Internazionale del cinema di Venezia. Una storia con tanti aspetti autobiografici , visto che Falsetti e Turbanti, oltre che team di autori, sono dal 2005 compagni di band nel gruppo punk PEGS. "Suoniamo da 17 anni insieme ma non ci si fila nessuno - scherzano -. Ci divertiva raccontare quello che avevamo vissuto, essere punk a Grosseto; guardarsi indietro scatenava un corto circuito interessante". A coprodurre il film, in arrivo nelle sale l'8 settembre con Fandango, ci sono Dispàrte, Rai Cinema, e i Manetti Bros, "che ci hanno aiutato a percorrere l'ultimo miglio". Nella storia che comprende nel cast Silvia D'Amico, Nicola Rignanese, Valentina Carnelutti, appare, con un cameo da scoprire, Zerocalcare (realizzatore anche del manifesto) che ha accompagnato il film, insieme agli autori a Venezia: "Il mio lavoro di fumettista è profondamente legato alle suggestioni della musica - ha spiegato nelle interviste -. E in questo film ho ritrovato tante cose del mondo che conosco, ad esempio avere una passione che diventa come una malattia".

Nella storia, ambientata nella Grosseto del 2008, conosciamo i tre compagni ventenni di band punk hardcore, Edoardo (Linfatti), ancora senza un'idea chiara sul suo futuro, Michele (Turbanti), padre di una bambina, ancora poco propenso a 'crescere' e staccarsi dal punk, e Iacopo (Creatini), musicista di talento, diviso tra il gruppo e il debutto nell'orchestra di Barenboim. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell'Unità, dopo l'ennesima occasione mancata, poter aprire a Bologna per i Defense, i tre protagonisti decidono di non arrendersi e invitare il gruppo Usa a Grosseto, organizzando un concerto nel quale suonare con loro. (ANSA).