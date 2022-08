Venezia: la Cineteca di Bologna restaura Teorema di Pasolini

(ANSA) - BOLOGNA, 31 AGO - Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini si rinnovano le iniziative della Cineteca di Bologna in omaggio al poeta, intellettuale e regista nato proprio nel capoluogo emiliano il 5 marzo 1922. Alla 79/a Mostra internazionale del Cinema di Venezia, la sezione Venezia Classici presenta il restauro del film 'Teorema', realizzato da Cineteca e Mondo TV Group, in collaborazione con Cinema Communications Services, al laboratorio L'Immagine Ritrovata. La proiezione ufficiale sarà giovedì 1 settembre, alle 15, in Sala Corinto (repliche venerdì 2 settembre, alle 11 in Sala Casinò e alle 19.30 in sala Sala Pasinetti).

'Teorema' torna così alla Mostra di Venezia, dopo la prima alla tumultuosa edizione del 1968, occasione in cui Laura Betti venne premiata con la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione femminile. Premiato in un primo momento dall'Ocic - Organisation Catholique Internationale du Cinéma (che, qualche mese dopo, sconfessò il riconoscimento), poi attaccato da L'Osservatore Romano, processato (con iniziale condanna dell'autore e del produttore), infine assolto, 'Teorema' rivive ora grazie al restauro e torna, come tutta l'opera di Pasolini, "a interrogare le nostre coscienze contemporanee". (ANSA).