Il regista Ruben Ostlund, la morte di Charlbi Dean è uno shock

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Ruben Ostlund, il regista svedese del film vincitore della Palma d'Oro a Cannes Triangle of Sadness, che avrebbe dovuto segnare una svolta nella carriera della co-protagonista Charlbi Dean, ha postato un toccante tributo all'attrice e modella, morta lunedì per una "malattia improvvisa".

"L'improvvisa scomparsa di Charlbi è uno shock e una tragedia", scrive oggi Ostlund su Instagram. "È un onore averla conosciuta e aver lavorato con lei. Charlbi aveva una cura e una sensibilità che sollevava i suoi colleghi e l'intera troupe. Il pensiero che non sarà più al nostro fianco in futuro mi rende molto triste. In questo momento difficile, il mio pensiero va ai suoi cari, alla sua famiglia e al suo fidanzato Luke".

Triangle of Sadness, che vede la Dean in un cast che comprende anche Harris Dickinson e Woody Harrelson, è in selezione ufficiale al prossimo Toronto Film Festival (8-18 settembre) ed è stato selezionato per il New York Film Festival (30 settembre-16 ottobre). Acquisito da Neon dopo Cannes, il film uscirà nelle sale americane il 7 ottobre. Nel film la giovane attrice appena scomparsa interpreta la modella Yaya, una degli invitati per una crociera a bordo di un superyacht al cui comando c'è un marxista irriducibile e che finisce catastroficamente con i sopravvissuti abbandonati su un'isola deserta.

Prima di Triangle of Sadness, Dean era nota per aver interpretato Syonide, un personaggio ricorrente nella serie Black Lightning, basata sui fumetti DC Comics. Charlbi era nata nel 1990 a Cape Town. Aveva debuttato come baby-modella a sei anni e al cinema a dieci nella commedia 'Spud' con John Cleese e Troye Sivan. Era apparsa poi nei film 'Death Race 3: Inferno' (2013), 'Blood in the Water' (2016), 'Don't Sleep' (2017) e 'Porthole' (2018). Nel 2008 era sopravvissuta a un grave incidente stradale. (ANSA).