Alec Baldwin torna a recitare, la prima volta dopo tragedia Rust

(ANSA) - NEW YORK, 31 AGO - Alec Baldwin torna a recitare per la prima volta dalla tragedia sul set del film 'Rust'. Secondo quanto scrive il New York Post, l'attore, 64 anni, sarà impegnato in una produzione di Broadway in calendario per la prossima primavera. Si tratta di un revival dell'opera 'Art' della drammaturga, scrittrice, attrice e sceneggiatrice francese Yasmina Reza.

'Art' (1994) è stata tradotta e rappresentata in oltre trenta lingue. L'ultima volta a Broadway risale al 1998. Oltre a Baldwin, nel cast ci saranno Tony Shalhoub, impegnato di recente nelle serie tv 'La fantastica signora Maisel' (The Marvelous Mrs. Maisel)' e 'The Blacklist', e John Leguizamo (The Mandalorian, 2020). Alla regia ci sarà Matthew Warchus, che portò in scena l'opera anche nel 1998. 'Art' aprirà al teatro Shubert e racconta uno spaccato di vita quotidiana di tre amici, che si confrontano in modo acceso su un quadro. Un facoltoso appassionato di arte contemporanea acquista, per una cifra stratosferica, uno strano dipinto, di fatto una grossa tela bianca. Gli amici cercano di fargli capire che sulla tela non c'è nulla, ma lui si ostina a vederci un quadro astratto fatto di linee cangianti. (ANSA).