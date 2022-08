Lucca Film Festival, ospite il regista argentino Gaspar Noè

(ANSA) - LUCCA, 29 AGO - Sarà il regista, sceneggiatore, montatore e produttore argentino Gaspar Noè uno degli ospiti d'onore del Lucca film festival, in programma dal 23 settembre al 2 ottobre prossimi a Lucca. Noè, regista di film quali Irréversible, Enter the Void e Love sarà protagonista di una retrospettiva dei suoi lungometraggi e di una masterclass (il 24 settembre al Cinema Astra), seguita dalla consegna del premio alla carriera a lui dedicato. Il Lucca film festival proietterà anche Vortex, ultimo film di Noè.

Al festival di Lucca sarà presentata una selezione internazionale di film, tra lungometraggi e cortometraggi tutti in prima nazionale - tra cui Tropic of Violence, esordio alla regia di Manuel Schapira - che parteciperanno ai concorsi internazionali al centro del programma. I cortometraggi in concorso saranno anche online su Festival Scope, visibili in tutto il mondo. (ANSA).