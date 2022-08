Festa cinema di mare, vincono i corti di Lorusso e Prado

(ANSA) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO), 29 AGO - Sono 'La terra delle onde', di Francesco Lorusso e 'The last beach of Palermo, di João Prado, i corti vincitori dei due concorsi della VII edizione della Festa del cinema di mare, diretta dal regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, conclusasi ieri a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Lorusso con il suo cortometraggio, ha vinto il premio Mauro Mancini, Prado il riconoscimento speciale Guido Parigi.

Tra gli ospiti dell'edizione 2022 della Festa del cinema di mare Carlo Verdone, Margherita Buy e Rocco Papaleo. La rassegna è organizzata dall'associazione Maremma Arte in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Fondazione Sistema Toscana, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Associazione Kansassiti e con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cr Firenze, Conad Grosseto e Rrd. (ANSA).