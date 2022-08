A Venezia italiani in missione, riavvicinare il pubblico

La Mostra del cinema di Venezia che si apre il 31 agosto e festeggia 90 anni, ha una mission in più, non scritta ma richiesta a gran voce, si spera non impossibile: essere ribalta di buon cinema, far rinnamorare il pubblico ai film, riportarli in sala ma soprattutto rilanciare il cinema italiano, crollato al botteghino della disastrosa stagione dove non c'è traccia di nostri titoli in classifica. Non è una vocazione ufficiale è chiaro ma accoglienza, clamore e sostegno che arriveranno da Venezia sono decisivi per una inversione di tendenza sui film italiani nonostante non senza clamore il direttore della Mostra Alberto Barbera a fine luglio abbia sottolineato come la produzione italiana abbia nell'ultimo anno puntato sulla quantità più che sulla qualità. Eccoli dunque alcuni dei tanti titoli selezionati nelle varie sezioni tra Orizzonti, Fuori Concorso, Venezia Classici tra documentari e fiction, a cominciare dai cinque IN CONCORSO per il Leone d'oro.

BONES AND ALL di Luca GUADAGNINO - 2 settembre - (bandiera Usa, distribuito da Vision) - Ispirazione letteraria per il viaggio on the road nella provincia americana tra due giovani ai margini, entrambi cannibali Maren (Taylor Russell) e il solitario Lee (Timothee Chalamet).

MONICA di Andrea PALLAORO - 3 settembre (Usa e Italia, distribuito da I Wonder Pictures) - Il dramma della trasgressiva bellissima Monica (l'attrice transgender Trace Lysett) che dalla California torna a casa dalla madre morente che l'aveva rifiutata.

L'IMMENSITA' di Emanuele CRIALESE - 4 settembre (Italia e Francia, distribuito da Warner Bros dal 15 settembre) - Nella Roma del boom edilizio degli anni '70, una coppia non si ama più ma non riesce a lasciarsi. La maggiore dei tre figli, Adriana ha 12 anni e rifiuta la sua identità, vuole chiamarsi Andrea in una società non ancora pronta. Vincenzo Amato e Penelope Cruz sono i protagonisti.

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio - 6 settembre (01 in sala dall'8 settembre) Luigi Lo Cascio è lo scrittore e poeta omosessuale Aldo Braibanti che nel 1968 a Roma fu condannato a nove anni con l'accusa di plagio di un giovane allievo. "Nè martire nè mostro", con Braibanti Amelio riporta alla luce una storia dimenticata ma attualissima. Elio Germano e Sara Serraiocco tra i protagonisti.

CHIARA di Susanna NICCHIARELLI - 9 settembre (Italia, Belgio distribuito da 01) - E' la storia della santa d'Assisi interpretata da Margherita Mazzucco, ma anche di una ragazza e del suo sogno di liberta'. Nelle altre sezioni sono oltre 20 i titoli.

FUORI CONCORSO -

IN VIAGGIO di Gianfranco ROSI (in sala il 4 ottobre con 01), documentario sul pellegrino papa Bergoglio, una sorta di Via Crucis in giro per il mondo; il corale e incredibilmente profetico SICCITA' di Paolo VIRZI' (Wildside, in sala dal 29 settembre con Vision) con Claudia Pandolfi, Silvio Orlando, Valeria Mastandrea, Monica Bellucci, Sara Serraiocco, Tommaso Ragno in una Roma senza più un filo d'acqua e dove tutti stanno diventando pazzi; GLI ULTIMI GIORNI DELL'UMANITÀ di Enrico GHEZZI, Alessandro GAGLIARDO, quintessenza dell'estetica del celebre critico cinematografico; i corti di Simone MASSI A GUERRA FINITA e IN QUANTO A NOI e il film di chiusura THE HANGING SUN di Francesco CARROZZINI (Sky Original, in sala con Vision) con Alessandro Borghi protagonista del thriller noir ambientato tra le atmosfere dell'estate norvegese, dove il sole non tramonta mai.

ORIZZONTI - Il film d'apertura del concorso è PRINCESS di Roberto DE PAOLIS (distribuito da Lucky Red), storia vera di una giovane prostituta nigeriana (Glory Kevin) che si muove come una cacciatrice nella pineta di Ostia. Nel cast anche Lino Musella e Salvatore Striano. TI MANGIO IL CUORE di Pippo MEZZAPESA (in sala dal 22 settembre con 01 e gennaio su Paramount+), esordio da attrice per Elodie protagonista con Francesco Patanè, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Michele Placido di un western in bianco e nero ispirato alla storia vera della prima pentita della mafia del Gargano. VERA di Tizza COVI, Rainer FRIMMEL, storia di Vera figlia dell'attore Giuliano Gemma, mentre ad Orizzonti Extra passa NOTTE FANTASMA di Fulvio RISULEO (in sala con Vision), storia di una strana notte tra il poliziotto Edoardo Pesce e il giovane Tarek (l'esordiente Yothin Clavenzani) e AMANDA di Carolina CAVALLI (dal 13 ottobre in sala con I Wonder Pictures) con Benedetta Porcaroli, una giovane molto sola e che vuole un'amica a tutti i costi, unico film italiano selezionato a Venezia e al festival di Toronto.

Da segnalare anche due documentari a Venezia Classici: FRANCO ZEFFIRELLI, CONFORMISTA RIBELLE di Anselma DELL'OLIO e SERGIO LEONE - L'ITALIANO CHE INVENTÒ L'AMERICA (produzione Sky Italia e Sky Studios con Leone Film Group) di Francesco ZIPPEL.

GIORNATE DEGLI AUTORI - Nella selezione in concorso c'è BENTU di Salvatore MEREU (distribuito da Viacolvento) liberamente tratto da Il vento e altri racconti di Antonio Cossu, storia di un'amicizia e di una iniziazione tra il vecchio Raffaele e il piccolo Angelino, in attesa che il vento arrivi a separare finalmente i chicchi dalla paglia. Le Notti Veneziane si inaugurano con il film tra realtà e finzione LE FAVOLOSE di Roberta TORRE ( in sala il 5-6-7 settembre con Europictures), in cui sette amiche trans si raccontano per ricordare la loro amica Antonia, sepolta dalla famiglia vestita da uomo. Le Giornate sono aperte da MARCIA SU ROMA, il nuovo e attesissimo lavoro di Mark Cousins (dal 20 ottobre I Wonder Pictures), Evento Speciale Fuori Concorso ed è italiano per tema e produzione anche PADRE PIO di Abel Ferrara con Shia Labeuf.

SETTIMANA DELLA CRITICA - MARGINI di Nicolò FALSETTI (dal 15 settembre distribuito da Fandango) - Storia dell'amicizia di tre giovani membri di un gruppo punk a Grosseto nel 2008.