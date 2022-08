Truppo, da 'favola' reale Piano piano a Corpo libero

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Una presenza scenica e un'intensità che lasciano il segno in qualunque ruolo ricopra e un talento che le ha fatto vincere due David di Donatello di seguito, per Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti nel 2015 e Indivisibili di Edoardo De Angelis, nel 2016. Antonia Truppo, attrice napoletana che ha debuttato a teatro a 18 anni, si è messa ancora di più in gioco con Piano Piano favola moderna ancorata alla realtà diretta dal compagno Nicola Prosatore, per la quale è stata anche cosceneggiatrice e coproduttrice, che ha debuttato al Locarno Film Festival in Piazza Grande. E' uno dei capitoli che la vedono protagonista nella nuova stagione insieme al nuovo film di Edoardo Leo, Non sono quello che sono; il film tv per Rai1, Tutto per mio figlio di Umberto Marino con Giuseppe Zeno e la serie Corpo libero, diretta da Cosima Spender (SanPa) e Valerio Bonelli che debutterà su Paramount+ e andrà poi sulla Rai. "L'idea di Piano Piano è nata da un racconto che ho fatto a Nicola, poco dopo che ci eravamo conosciuti, di una situazione simile affrontata da me quand'ero bambina (aver visto la masseria dove viveva espropriata per la costruzione della superstrada Asse mediano)" spiega all'ANSA-. La storia è ambientata nella Napoli dello scudetto del 1987: "Nicola mi ha chiesto di scrivere i miei ricordi su quel periodo in un racconto, e poi li ha fatti suoi, trasformandoli e allontanando molto la trama dalla mia esperienza, pur lasciando un forte senso di realtà nei personaggi". Protagonista la 13enne Anna (Dominique Donnarumma), che ha un rapporto conflittuale con la madre Susi (Truppo), donna con il sogno che la figlia possa avere una vita migliore della sua. Tra gli altri progetti in arrivo Tutto per mio figlio, prossimamente su Rai1. Il film tv diretto da Umberto Marino che ha debuttato al Bif&st, è ispirato dalla storia vera di un padre e marito, Raffaele (Zeno), allevatore che decide di ribellarsi alle malversazioni e al racket. Inoltre l'attrice è anche fra i protagonisti del nuovo film di Edoardo Leo, Non sono quello che sono e di Corpo libero, la serie di Indigo Film tratta dal libro di Ilaria Bernardini che debutterà su Paramount+ e poi sulla Rai. (ANSA).