Ciak e Box Office, a Power List Cinema Italiano

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Talent con in testa il regista premio oscar Paolo Sorrentino, manager con al top l'Ad Paolo del Brocco. Arriva la Power List del Cinema Italiano realizzata dal mensile 'Ciak', come da da tradizione in vista dell'apertura della Mostra del cinema di Venezia, diretto da Flavio Natalia, e dal quindicinale Box Office, guidato da Paolo SinopoliBox Office'. La Top 50 dei protagonisti che contano nell'industria cinematografica nazionale, è divisa fra Talents e Professionals.

LA TOP FIVE DEI TALENT Tra i talent, in vetta c'è Paolo Sorrentino: sulle ali del successo mondiale di E' stata la mano di Dio, pluripremiato a Venezia, ai David e ai Nastri d'argento e in nomination agli Oscar.

Secondo, Pierfrancesco Favino. Al terzo una conferma: Ferzan Özpetek. Anche al quarto e quinto posto troviamo registi. Sono Marco Bellocchio e Mario Martone.

MANAGER Quest'anno il primo posto della classifica dei Professional è assegnato all'Ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco, che si conferma in vetta, forte di 160 film realizzati da Rai Cinema (70 dei quali opere prime e seconde) e dei 15 David di Donatello.

Al secondo posto Massimiliano Orfei, da un anno e mezzo Ad di Vision Distribution, società che ha dimostrato di saper guidare con sicurezza, lasciando un segno visibile in una stagione difficilissima e distribuendo 21 film per un box office complessivo di 10,4 milioni di euro.

Al terzo, Nicola Maccanico, Ad di Cinecittà, che nel suo primo anno alla guida della società pubblica ha impresso una fortissima accelerazione al processo di ammodernamento e sviluppo, sfruttando al meglio i 300 milioni di euro del Pnrr e facendo crescere l'appeal internazionale degli studios.

Quarto è Alessandro Araimo, nominato General manager Italy, Spain and Portugal di Warner Bros. Discovery, nata dalla fusione tra Warner Bros. e Discovery, Quinto, il Ministro della Cultura Dario Franceschini, del quale si sottolinea il sostegno economico garantito anche nel secondo anno di covid all'industria cinematografica (ANSA).