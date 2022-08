A Venezia per cineasti sotto attacco flash mob e convegni

(ANSA) - VENEZIA, 25 AGO - La Mostra del Cinema di Venezia si attiva per richiamare l'attenzione ed esprimere solidarietà ai cineasti che nel mondo sono sotto attacco, perchè arrestati in questo ultimo anno o imprigionate. Lo farà - annuncia la Biennale - con due iniziative in programma nei giorni della 79/A mostra del Lido: a Biennale di Venezia / 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Cineasti sotto attacco: il 3 settembre con un panel internazionale (ore 15.30, Casinò), e il 9 settembre con un flash-mob sul red carpet (ore 16.30) . Le iniziative sono in collaborazione con Icfr-International Coalition Filmmakers at Risk. (ANSA).