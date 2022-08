A Venezia l'Italian Pavilion, polo per il cinema italiano

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Torna la Mostra del Cinema di Venezia, al suo 90° anno, e con il Festival torna l'Italian Pavilion, lo spazio professionale di incontro, condivisione, business, che accoglie delegazioni professionali, artistiche, e tutti gli addetti dell'industria del cinema italiano presenti al Lido.

Promosso dalla DG Cinema e Audiovisivo, l'Italian Pavilion è organizzato e coordinato da Cinecittà SpA, e come ogni anno è allestito al Lido negli spazi dell'Hotel Excelsior, dal 31 agosto al 9 settembre. Fitto il calendario di appuntamenti quotidiani, dedicati a tutta la filiera industriale e culturale del cinema: conferenze, tavole rotonde, premi, interviste, incontri di business e one to one. Gli eventi saranno in diretta live su www.italianpavilion.it.

L'Italian Pavilion ospiterà appuntamenti sull'internazionalizzazione e sulle realtà territoriali.

Cinecittà cura alcuni speciali appuntamenti tra industria e cultura. A cominciare, Lunedì 5 settembre, dalla presentazione della nuova linea documentaristica di Luce Cinecittà e il racconto di come si orienta un importante soggetto produttivo.

Spazio poi a William T. Vollman che il 7 settembre presenta al Lido la nuova edizione del suo capolavoro Come un'onda che sale e che scende. Pensieri su violenza, libertà e misure d'emergenza, edito da minimum fax.

Italy for Movies, il portale delle location italiane gestito da Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions, festeggia i suoi primi 5 anni con due incontri: il primo 'Italy for Green' sulle pratiche di produzione sostenibile; il secondo con la presentazione di un protocollo d'intesa con Netflix.

8½, il bimestrale edito da Cinecittà con DG Cinema e Audiovisivo, organizza un incontro sull'animazione italiana, moderato dal direttore Gianni Canova, con Bruno Bozzetto, Giorgio Scorza, regista e produttore di "Strappare lungo i bordi", Luca Enoch e Stefano Vietti, fumettisti e sceneggiatori di "Dragonero".

Infine la presentazione di un suo 'diario inedito' celebra la memoria di un grande attore, Lino Capolicchio. Il volume co-edito da Cinecittà e da Bietti, è presentato il 7 settembre da Andrea Purgatori, la curatrice Nicole Bianchi, la moglie dell'attore Francesca Golino, e Alessio Boni. (ANSA).