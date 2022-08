Venezia: Ittv, panel sul mestiere di showrunner

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - ITTV, il primo evento interamente dedicato al mercato audiovisivo italiano e al rapporto con la controparte statunitense, torna per la sua IV edizione al Lido di Venezia, durante la Mostra del Cinema, il 3 e il 4 settembre e a Los Angeles dal 6 al 9 novembre 2022, arricchito di nuovi contenuti, temi ed eventi e con un nome rinnovato ITTV FORUM&FESTIVAL.

Organizzato da Good Girls Planet, di Valentina Martelli (CEO) e Cristina Scognamillo, ITTV prende il via Il 3 settembre a Venezia con l'assegnazione del Premio ITTV | KINEO, rinnovando così la partnership con lo storico premio Kinéo ideato da Rosetta Sannelli. Il riconoscimento quest'anno sarà consegnato a Daniela Rambaldi in occasione dei 10 anni dalla scomparsa del padre, Carlo Rambaldi, e dei 40 anni dalla nascita di E.T.

Il 4 settembre, invece, ITTV si focalizza sulla figura dello Showrunner, discutendone durante il panel "Professione Showrunner" che si terrà allo Spazio Regione del Veneto | Veneto Film Commission.

Del ruolo e della figura dello Showrunner in Italia parleranno: Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction, Antonella Barbieri, Direttrice Generale APA, Marco Chimenz, AD Cattleya, Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film Commission, Stefania Ippoliti, Direttrice Toscana Film Commission, Sonia Rovai, Senior Director Scripted Productions Sky Studios, Roberto Stabile, Head of International Relations ANICA, Gaia Tridente, Direttrice MIA - Mercato Internazionale dell'Audiovisivo.

Moderano: Valentina Martelli, Founder e CEO GGP e ITTV e Cristina Scognamillo, Founder GGP e ITTV.

Il panel prende spunto anche dalla recente esperienza dello "Showrunner Lab", il corso di alta formazione ideato e organizzato da Toscana Film Commission e da Good Girls Planet per colmare la carenza di questa professionalità nel mondo italiano dell'audiovisivo e che si è tenuto da aprile a giugno scorsi a Prato e a Firenze. Lo Showrunner Lab riprenderà i corsi nel 2023 e sarà annunciato durante la giornata al Lido di Venezia. (ANSA).